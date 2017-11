Eishockey Wild Wings genießen schöne Momentaufnahme

Rech wird immer stärker

Zu den Spielern, mit denen die Wild Wings über die Zukunft sprechen werden, zählt auch Angreifer Anthony Rech, der eine starke Entwicklung macht. Gegen Bremerhaven erzielte er einen Treffer und war an weiteren drei Toren beteiligt. "So etwas habe ich erst einmal in meiner Karriere geschafft", freute sich der französische Nationalspieler. Er fühlt sich in der Reihe neben Will Acton und seinem Landsmann Damien Fleury "natürlich super wohl, aber es ist wichtig, dass ich selbst Verantwortung übernehme und mich auf mein Spiel konzentriere". Pat Cortina sieht Rechs Weg sehr positiv. "Anthony will sich täglich verbessern, hat viel Potenzial und tut unserer Mannschaft mit seinem Spiel richtig gut."

Zwei Sorgenfälle

Mirko Sacher und Uli Maurer (beide Unterkörperverletzung) fehlten gegen Bremerhaven und wurden gestern umfangreich untersucht. "Wir müssen noch die genauen Diagnosen abwarten, hoffen aber, dass zumindest Mirko schnell wieder zurückkehrt", so Jürgen Rumrich.

Peter Draisaitl coacht Köln

Trainerwechsel bei den Kölnern, dem kommenden Freitag-Heimgegner der Wild Wings: Cory Clouston musste aufgrund fehlenden sportlichen Erfolgs gehen – Peter Draisaitl (zuletzt bei HC Pardubice in der tschechischen Extraliga) übernimmt. Krefeld hat unterdessen den früheren Schwenninger Keeper Dimitri Pätzold engagiert.