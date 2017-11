Eishockey Wild Wings gelingt 3:1-Heimsieg gegen Augsburg

"Wir haben noch Energie gefunden und im zweiten Drittel zum richtigen Zeitpunkt die Treffer erzielt", freute sich der Schwenninger Coach Pat Cortina, der weiter auf Marc El-Sayed, Kyle Sonnenburg, Andreé Hult und Jussi Timonen verzichten musste, über den wichtigen verdienten Dreier. "Das war heute zu wenig", meinte Mike Stewart, der Augsburger Trainer.

Das Powerbreak gab es in der zwölften Minute. Selten wird so spät die erste TV-Werbung geschaltet. Der Grund: kaum Unterbrechungen. Die 3212 Zuschauer hatten zuvor ein schnelles und intensives Spiel gesehen – inklusive einem Chancenplus für die Wild Wings. Stefano Giliati (2.) und Markus Poukkula (8.), die zusammen mit Mirko Höfflin eine starke und den Unterschied ausmachende Reihe bildeten, hätten die leichte Überlegenheit der Schwenninger mit dem 1:0 belohnen können. "Markus ist clever, Mirko ist läuferisch stark und Stefano bringt viel Energie aufs Eis", lobte Cortina später diesen Block. Besser machte es nach der Zwangspause Höfflin (14.), der – nach Poukkula-Vorlage – Panther-Goalie Boutin keine Chance ließ. "Ich war selbst überrascht, dass die Scheibe so reinging", freute sich der Stürmer mit der Rückennummer 61 über seinen sechsten Saisontreffer. Konsequent in der Defensive, besser in der Offensive: Schwenningens 1:0-Führung nach 20 Minuten war verdient.

Panther-Bändiger Mike Stewart hatte in der Pause wohl deutliche Worte gefunden: Augsburg startete mit Schwung und Möglichkeiten durch Stieler (22.) und Trupp (23.) ins Mitteldrittel. Doch Dustin Strahlmeier hielt nicht nur die Führung fest, sondern der erneut starke Schwenninger Torwart sah auch wenig später, wie der clevere Poukkula nach einem Giliati-Solo auf 2:0 erhöhte.