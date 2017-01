Eishockey Wild Wings geben Rote Laterne wieder ab

Beim ersten Kabinengang zeigte sich Schwenningens Defensiv-Akteur Alex Trivellato zwar mit der Abwehrleistung seines Teams zufrieden, sah aber noch Defizite im Offensivspiel.

"Wir müssen uns im Spiel nach vorne unbedingt mehr Chancen erarbeiten." Recht hatte er, denn Düsseldorfs Schlussmann Mathias Niederberger musste im ersten Drittel kaum brenzlige Situationen vor seinem Kasten lösen.

Dann legten die Wild Wings jedoch ein starkes Mitteldrittel hin, gingen mit 2:0 in Führung. In der 26. Minute hatte der Düsseldorfer Robert Collins die erste Strafe der Partie kassiert – Will Acton erzielte eine Minute später den 24. Überzahltreffer der Schwenninger in dieser Saison zum 1:0. Nun machten die Rheinländer viel Druck, was den Gästen aber viele Räume bescherte. In der 30. Minute jubelte die Mannschaft von Trainer Pat Cortina ein zweites Mal. Istvan Bartalis hatte es hinter dem Tor von Niederberger mit einem Bauerntrick versucht – Marcel Kurth nutzte das nicht konsequente Verteidigen der Gastgeber im Slot zum 2:0.

Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung der Wild Wings ging es in den Schlussabschnitt. Manager Jürgen Rumrich setzte zu diesem Zeitpunkt darauf, "dass uns die zwei Tore nun auch Sicherheit geben".

Dies war auch erst einmal so. Jake Hansen schaffte für die Wild Wings in der 43. Minute nach einem Konter das 3:0, doch anschließend mussten die Gäste noch viel zittern. Nach dem 1:3-Anschluss von Brandon Yilp (48.) erzielte Daniel Weiß fünf Minuten später für die immer stärker aufkommenden Düsseldorfer das 2:3. In den letzten Minuten agierte Schwenningen nur noch in der Defensive. 90 Sekunden vor dem Ende nahm DEG-Trainer Christof Kreutzer seinen Keeper aus dem Kasten, doch am Ende jubelten die Wild Wings über einen sehr wichtigen Dreier.

Für sie geht es nun am Samstag (17 Uhr) mit dem Winter Game in Sinsheim gegen die Mannheimer Adler weiter.

Düsseldorf – Wild Wings 2:3 (0:0/0:2/2:1). Tore: 0:1 Acton (26:28/5:4), 0:2 Kurth (29:07), 0:3 Hansen (42:22), 1:3 Yilp (47:31), 2:3 Weiß (52:11). Strafen: DEG: 6 – Wild Wings: 4. Schiedsrichter: Brüggemann/Krawinkel (Iserlohn/Moers). Zuschauer: 4390 (darunter 100 Wild-Wings-Fans).