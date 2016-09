Eishockey Wild Wings Future: Erstes DNL-Spiel – erster Sieg

DNL 1 GRUPPE B Anspannung und Vorfreude herrschte bei den Schützlingen von Coach Wayne Hynes vor den ersten beiden DNL 1 (Deutsche Nachwuchsliga)-Spielen der SERC-Geschichte. Dabei gelang den Schwenningern am Samstag beim EV Regensburg ein Auftakt nach Maß. Die jungen Neckarstädter feierten einen 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)-Sieg in Bayern. Dabei war Torhüter Nils Velm der große Rückhalt. Er bekam von Hynes ein Extralob. Velm wehrte 29 von 30 Schüssen der Regensburger ab, musste sich nur in der 52. Minute geschlagen geben. Doch die Schwenninger hatten nach dem späten 0:1-Rückstand die richtige Antwort parat. Andreas Druzhinin (54.), Carsten Hohmann (59.) und Sofiene Bräuner mit einem Empty-Net-Tor – acht Sekunden vor dem Ende – sorgten mit ihren Treffern für die Wende und den ersten Dreier.

Gestern gelang dann den Regensburgern die Revanche. Die Bayern gewannen knapp mit 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung. 39 Torschüsse gaben die Regensburger ab, die Schwenninger nur 20. Doch einer davon landete zum 1:0 im Netz. Maximilian Eichhorn (39.) hatte getroffen. Den Regensburger Ausgleich (44.) konterte Sofiene Bräuner (47.) mit einem Überzahltor, doch der Gastgeber erzwang mit dem 2:2 (54.) die Verlängerung, in der Alex Grossrubatscher (65.) für den Extrapunkt sorgte.

Der Schwenninger Nachwuchscheftrainer Wayne Hynes zog ein positives Fazit: "Natürlich sind wir mit diesem Start sehr zufrieden. Wir sind sehr solide in der Defensive gestanden. Gestern hatten wir zwei Ausfälle. Auch deshalb waren wir etwas müde. Regensburg hat da verdient gewonnen." SCHÜLER BUNDESLIGA Auch die Schwenninger Schüler starteten mit einem Sieg in die neue Saison. 6:2 (1:1, 2:0, 3:1) hieß es am Samstag gegen den Heilbronner EC. Die 1:0-Führung der Gäste glich Daniel Neumann (13.) aus. Im zweiten Drittel sorgten Oscar Sodian (27.) und Tim Gorgenländer (40.) mit ihren Treffern für die wichtige 3:1-Führung, die Oscar Sodian (43.) zu Beginn des letzten Abschnitts ausbaute. Die Hoffnungen der Gäste nach dem 2:4-Tor (47.) zerstörte wenig später Daniel Neumann (49.) mit dem 5:2. Thomas Kraus (55.) war es vorbehalten, den Treffer zum 6:2-Endstand zu erzielen.