Eishockey Wild Wings feiern wichtigen Heimsieg

Erst 45 Sekunden waren hier gespielt, als die Wild Wings in Überzahl durch Andreé Hult das 2:1 markierten. In einem spannenden letzten Abschnitt glich Schönberger für die Gäste (50.) zum 2:2 aus. 89 Sekunden vor dem Ende konterten die Schwenninger – Uli Maurer ließ mit dem 3:2 die Wild-Wings-Fans jubeln.

Am morgigen Sonntag (16.30 Uhr) treten die Schwenninger als Außenseiter in Köln an. Die Haie stehen nach der gestrigen 2:3-Niederlage in Augsburg immer noch auf Platz sechs, ließen zuletzt die notwendige Konstanz in der Liga vermissen, um ganz vorne zu stehen. Immer wieder gab es Rückschläge für das Team von Trainer Cory Clouston, so mit den jüngsten Niederlagen gegen Düsseldorf und Düsseldorf. Am 30. September gewannen die Wild Wings mit 4:2 in der Lanxess-Arena, kassierten gegen Köln dann aber vier Wochen später daheim ein 0:4. Haie-Keeper Gustav Wesslau ist aktuell der beste Schlussmann in der DEL.

Wild Wings – Straubing 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Tore: 1:0 Giliati (15:13), 1:1 Connolly (23:24/5:4), 2:1 Hult (40:45/5:4), 2:2 Schönberger (49:56), 3:2 Maurer 58:31)- Strafen: Wild Wings: 8 – Straubing: 2. Schiedsrichter: Krawinkel/Schimm (Moers/Waldkraiburg). Zuschauer: 3211 (darunter 30 Straubinger Fans).