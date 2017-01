Eishockey Wild Wings feiern 5:4-Heimsieg

"Natürlich ärgere ich mich über den 4:4-Ausgleich 2,8 Sekunden vor dem Ende. Das sollte nicht passieren", stellte El-Sayed nach der Partie klar. Dagegen war Coach Pat Cortina zufrieden. "Wir haben uns nach dem 1:3-Rückstand zurückgekämpft. Das war eine starke Leistung aller Spieler." "Ich habe einen großartigen Kampf über fast 62 Minuten gesehen", meinte Panther-Trainer Tommy Samuelsson, der auf drei Stammkräfte verzichten musste. Da Uli Maurer und Marcel Kurth wieder an Bord waren und Will Acton "Doppelschichten" fuhr, hatte Cortina vier Sturmreihen zur Verfügung.

One-Touch-Hockey, viel Bewegung, Schüsse im Sekundentakt. Viel besser geht Powerplay nicht. Jérôme Samson (4.) belohnte das viertbeste Überzahl-Team der Liga aus Schwenningen mit dem frühen 1:0. Doch auch Ingolstadt kann es mit einem Spieler mehr auf dem Eis. Salcido (6.) überwand Dustin Strahlmeier zum 1:1. In der Folge sahen die 3552 Zuschauer ein temporeiches Spiel – mit leichten Vorteilen für die Gäste, die in der Wild-Wings-Zone zu viel Platz hatten. So auch Elsner (18.), bei dessen Schuss allerdings Strahlmeier keine glückliche Figur machte.

Ganze 18 Sekunden brauchte Ingolstadt, um im zweiten Drittel durch Buchwieser (21.) auf 3:1 zu erhöhen. Würden sich die Wild Wings von dieser kalten Dusche erholen? Erst einmal sprach wenig dafür, doch Schwenningen überstand eine fast zwei Minuten lange 3:5-Unterzahl. Es folgten die Minuten des Marc El-Sayed. Erst schlenzte der Stürmer (35.) die Scheibe nach perfekter Überzahl-Vorlage von Andreé Hult traumhaft in den Torwinkel, dann ließ er nach Maurer-Pass sein neuntes Saisontor – persönlicher DEL-Rekord – zum 3:3 (39.) folgen.