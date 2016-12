Eishockey Wild Wings: "Da wird Sport zur Nebensache"

Dennoch gehen die Schwenninger nach drei Heimsiegen in Folge – nur drei Gegentreffer – optimistisch die Aufgabe gegen den DEL-Rekordmeister an. "Die Stimmung ist nach den jüngsten Siegen natürlich viel besser geworden", hofft Stürmer Will Acton, dass die Wild Wings heute die Heimstärke erneut unter Beweis stellen. "Wir sind gut drauf. Aber Berlin ist ein starkes Team", verweist Cortina auch auf das aggressive Forechecking der Eisbären. "Wir müssen clever mit der Scheibe agieren", denkt der Kanadier besonders an das Aufbauspiel in der eigenen Zone.

Dieses wurde auch gestern im Training noch einmal geübt – inklusive Checks und umjubelter Tore. "Das war eine kurze, aber intensive Einheit. Wir sind bereit für Berlin. Wenn wir uns – wie zuletzt – an den Gameplan halten, ist etwas drin", hofft Acton auf die ersten Saisonpunkte gegen den Tabellensiebten, der die ersten beiden Spiele mit 5:3 und 1:0 für sich entschieden hat. "In beiden Partien haben wir gut gespielt. Wenn nun wieder die Leistung stimmt, dann sollten wir uns auch belohnen", stellt Cortina klar.

Dieser kann heute wieder auf Uli Maurer zurückgreifen. "Im Tor wird nach seiner starken Leistung gegen Augsburg wieder Dustin Strahlmeier stehen. Am Freitag in Nürnberg ist dann Joey MacDonald an der Reihe", gibt der Coach der Wild Wings preis.

Die sportlichen Vorzeichen sind also klar: Schwenningen will die "Krise" der Eisbären verschärfen, selbst den Lauf fortsetzen. "Wir werden mit allem, was wir haben, gegen die Eisbären antreten. Doch unsere Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten von Berlin – und bei den Fans und Angehörigen der Eisbären, die davon ungleich stärker getroffen sind. Sport verbindet", twitterte der DEL-Vorletzte. Es ist eben heute Abend kein "normales" DEL-Spiel.