Eishockey Wild Wings bleiben Tabellenletzter

In der 30. Minute fiel der erste Treffer. Gästeverteidiger Jiri Hunkes hatte nur noch eine Sekunde lang eine Strafe abzusitzen, als Greg Rallo die 1:0-Führung für die Sauerländer erzielte. 93 Sekunden später folgte aber die Antwort der Wild Wings. Jérôme Samson musste – vorzüglich bedient von Daniel Schmölz – die Scheibe zum 1:1 nur noch einschieben. Es kam noch besser für die Neckarstädter. Zwei Minuten später traf Andreé Hult zum 2:1. Samson hatte abgezogen, der unsichere Roosters-Keeper Pickard ließ die Scheibe nur abprallen – Hult war zur Stelle.

Die Wild Wings bekamen immer mehr Oberwasser. Uli Maurer (37.) hatte das mögliche 3:1 nach einem Fehler der Iserlohner Defensive auf dem Schläger. Mit dem 2:1 für die Wild Wings ging es in die letzte Pause. Der Iserlohner Verteidiger Dieter Orendorz schimpfte zu diesem Zeitpunkt: "Die beiden Gegentore waren dumm. Schwenningen steht defensiv sehr kompakt."

Iserlohns Coach Jari Pasanen nahm vor dem letzten Spielabschnitt Pickard aus dem Tor und brachte den früheren Schwenninger Mathias Lange. Innerhalb von zwei Minuten drehten die Gastgeber die Partie nach Treffern von Dylan Wruck (41.) und Ryan Button (43.) auf 3:2. Die Schwenninger Defensive hatte bei beiden Gegentreffern keinen Durchblick gehabt.

Die Wild Wings konnten sich dann in der Schlussphase keine großen Chancen mehr erarbeiten und mussten die drei Punkte in Iserlohn lassen. Am Freitag kommt Nürnberg nach Schwenningen.

Iserlohn – Wild Wings 3:2 (0:0/1:2/2:0). Tore: 1:0 Rallo (29:29/5:4), 1:1 Samson (31:02), 1:2 Hult (33:09). 2:2 Wruck (40:42.), 3:3 Button (42:56). Strafen: Iserlohn: 8 – Wild Wings: 4. Schiedsrichter: Köttstorfer/Piechaczek (Rosenheim/Ottobrunn). Zuschauer.: 3840 (darunter 20 Wild-Wings-Fans).