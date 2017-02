Eishockey Wild Wings: Bittere Niederlage gegen Krefeld

"Wir haben nach dem 2:0 zu schön gespielt, zu wenig gekämpft", ärgerte sich Coach Pat Cortina über die vierte Pleite im vierten Saisonspiel gegen die Pinguine.

Cortina setzte auf den Kader, der am Freitag gegen Köln mit 2:5 verloren hatte. Die 4977 Zuschauer sahen zunächst eine starke Parade von Dustin Strahlmeier gegen Collins (8.). Der Schwenninger Goalie sah auch in der Folge viele Scheibenverluste auf beiden Seiten. Einen davon nutzten die Wild Wings zu einem 4:2-Break, das Will Acton mit seinem 14. Saisontor zum 1:0 abschloss. So sieht gutes und konsequentes Umschaltspiel aus. Dazu kam große Einsatzbereitschaft, nicht nur beim schmerzhaften Block von Simon Danner (14.). Der Kapitän verletzte sich dabei am Knie, musste in der Folge passen. "Ich denke, er ist bald wieder ok.", so später Cortina. Die 1:0-Führung nach 20 Minuten war nicht nur aufgrund von 16:11-Schüssen verdient. "Wir müssen weiter diszipliniert spielen. Dann sieht es gut aus", zog Stürmer Uli Maurer eine Zwischenbilanz.

Als Acton (24.) nach einem Schuss von Daniel Schmölz zum 2:0 abstaubte, herrschte im Krefelder Königpalast Stimmung wie nach einem Abstieg. Dies konnte den Wild Wings nur recht sein. Und die Pinguine? Schymainski traf nicht mal das leere Tor, sondern kassierte gleich noch aus Frust eine 2+2-Strafe. Doch Schwenningen nutzte die folgenden vier Minuten in Überzahl nicht zur Vorentscheidung. Dies motivierte nicht nur den Krefelder Übeltäter, der nach seiner Rückkehr von der Kühlbox den nun nicht unverdienten Anschlusstreffer (37.) erzielte, der letztendlich für den Spielausgang entscheidend war. Die folgende Verunsicherung der Wild Wings nutzte Mancari (40.) noch zum 2:2-Ausgleich.