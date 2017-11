Eishockey Wild Wings bezwingen Kölner Haie

Die Wild Wings legten dann ein gutes Mitteldrittel hin, waren nun etwas stärker als die Gäste. Nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn vergab Anthony Rech gegen den Kölner Schlussmann Justin Peters. Der französische Angreifer war es auch in der 29. Minute, der sein Solo nicht erfolgreich abschließen konnte. Marco Wölfl hielt auch in diesem Abschnitt seinen Kasten sauber. Mit einem 0:0 ging es in den Schlussabschnitt. Wild-Wings-Angreifer Kai Herpich hatte in der zweiten Pause ein Extra-Lob für Wölfl parat: "Egal ob Dustin oder Marco, beide geben uns hinten viel Sicherheit."

Video von der Pressekonferenz:

Bereits am Donnerstag hatte Schwenningens Verteidiger betont, "dass nun jedes Spiel für uns ein Kampf ist". Oder ganz nach den Worten von Trainer Pat Cortina: "Wir haben November-Play-offs." Exakt dies spiegelte auch das Schlussdrittel wider. Die Wild Wings lauerten auf ihre Chance – und schlugen dann (47.) nach einem Konter durch Damien Fleury zum 1:0 eiskalt zu. In den Schlussminuten brannte für Schwenningen nichts mehr an – auch dank dem Mann des Abends: Marco Wölfl.

Für die Wild Wings geht es am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Ingolstadt weiter. Der Meister von 2014 hinkt den Erwartungen hinterher. Manager Larry Mitschell kehrte vor der Länderspielpause auf die Trainerbank für den entlassenen Tommy Samuelsson zurück. Nach neun Niederlagen in Folge schafften die Ingolstädter am Dienstag mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen in Augsburg kurzzeitig eine Wende – verloren aber am Donnerstag mit 2:4 gegen Nürnberg. Wild Wings – Köln 1:0 (0:0/0:0/1:0). Tor: 1:0 Fleury (46:55). Strafen: Wild Wings: 4 – Köln: 4. Schiedsrichter: Piechaczek/Westhaus (Ottobrunn/Erfurt). Zuschauer: 5124 (darunter 50 Haie-Fans).