Eishockey Wild Wings bewahren sich Mini-Chance

Trainer Pat Cortina konnte aufgrund des Fehlens von Jiri Hunkes und Sascha Goc nur auf fünf Verteidiger bauen. Der wiedergenesene Torhüter Joey MacDonald zählte noch nicht zum Schwenninger Kader, desweiteren fiel Andrée Hult im Angriff aus.

In einem höhepunktarmen ersten Drittel gingen die Ingolstädter in der dritten Minute durch Björn Svensson mit 1:0 in Führung. Er hatte vor Schwenningens Keeper Dustin Strahlmeier den Schlagschuss von Fabio Wagner noch abgefäscht. Die Gastgeber kamen erst kurz vor der ersten Drittelspause durch Will Acton und Jérôme Samson zu guten Chancen.

Im zweiten Spielabschnitt nahm die Partie mehr Fahrt auf – beide Teams steigerten sich und suchten den Weg zum gegnerischen Tor. Nach guter Vorarbeit von Acton glich Samson in der 26. Minute für die Wild Wings aus. Beide Torhüter – Strahlmeier und Eisenhut – standen dann bei einigen Angriffszenen auf beiden Seiten im Mittelpunkt. Mit dem 1:1 ging es in die letzte Pause. Jérôme Samson war zu dem Zeitpunkt zuversichtlich: "Wir müssen aber dranbleiben und weiterhin so spielen. Unsere Leistung ist gut."