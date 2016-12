Eishockey Wild Wings besiegen auch Augsburg

"Es dauert wohl vier bis sechs Wochen, bis ich zurückkomme", gab Goc (Handfraktur) gestern preis. Neben dem Spielführer fehlten gestern noch Uli Maurer und Jiri Hunkes. Dafür war Marcel Kurth wieder fit.

Ersatzkapitän Will Acton und Co. wollten unbedingt nach dem 5:1 gegen Bremerhaven nachlegen, doch zuerst stand Goalie Dustin Strahlmeier gegen Polaczek (3.) und Holzmann (5.) im Mittelpunkt. Die nächsten Szenen gehörten den Wild Wings: Daniel Schmölz (6.), Tim Bender (8.) und István Bartalis (16.) brachten die Scheibe jedoch nicht an Panther-Torwart Meisner vorbei. Nach einem intensiven, durchaus hitzigen und ausgeglichenen Startdrittel hieß es leistungsgerecht 0:0.

Weiter ging es mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Bender (25.) und Jérôme Samson (27.) scheiterten an Meisner, Hafenrichter dazwischen an Strahlmeier. Als ein hoher Stock gegen Kai Herpich, der blutend in die Kabine musste, ungeahndet blieb, verstand nicht nur Acton die Eishockey-Welt nicht mehr. Die Panther zeigten danach ihre spielerische Klasse, doch Schwenningen hielt dem Druck der Gäste auch nach 40 Minuten stand.