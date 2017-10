Eishockey Wild Wings ärgern die Eisbären nicht

"Insgesamt standen wir zu viel unter Druck, deshalb geht der Sieg für Berlin letztendlich in Ordnung", bilanzierte Schwenningens Stürmer Uli Maurer.

Im Flieger der Wild Wings waren am Donnerstagvormittag nach Berlin einige Plätze frei geblieben. Verletzungsbedingt fehlte Trainer Pat Cortina mit Marc El-Sayed, Tobias Wörle, Andrée Hult und Istvan Bartalis gleich ein Angriffsquartett. Die beiden Verteidiger Kyle Sonnenburg und Dominik Bohac bildeten die vierte Sturmreihe zusammen mit Lennart Palausch.

In der Mercedes-Benz-Arena war es in den ersten zehn Minuten fast schon so leise wie an Heiligabend in einem geschlossenen Supermarkt. Der Grund: Die Eisbären-Fans verweigerten aus Protest gegen die Donnerstag-Spieltage erst einmal die Unterstützung für ihr Team.