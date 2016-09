Eishockey Wild Wings: Acton steht am Ende perfekt

Coach Pat Cortina hatte auf die Niederlage in Ingolstadt reagiert, die Reihen umgestellt. Doch zunächst standen die Special-Teams im Mittelpunkt. Fast hätte Pinguins-Stürmer Owens (2.) per Shorthander einen kapitalen Patzer der Wild Wings im Aufbauspiel genutzt, dann hatten Jerome Samson (5.) und Uli Maurer (6.) im zweiten Überzahlspiel der Schwenninger die 1:0-Führung der Gastgeber auf dem Schläger. Auffällig: beide Teams leisteten sich viele Stockfehler, welche aber die beiden Goalies Dustin Strahlmeier (Wild Wings) und Jani Nieminen (Pinguins) zunächst ausbügelten.

Zunächst – denn dann startete Istvan Bartalis nach Samson-Vorlage durch, drehte sich um die eigene Achse und überwand den Torwart per Rückhandschuss (11.). "Wir stehen bislang sehr gut defensiv, müssen aber vorne im Abschluss noch cleverer sein", wusste auch der Schwenninger Angreifer Simon Danner nach 20 Minuten, dass sein Team schon hätte mit 2:0 führen können, ja müssen.

Stattdessen kassierten die Wild Wings zu Beginn des Mittelabschnitts den 1:1-Ausgleich. Und dies in doppelter Überzahl und durch einen Ex-Schwenninger! Brock Hooton (21.) war Kapitän Sascha Goc entwischt. Das Powerplay-Training unter der Woche machte sich auch in der Folge nicht bezahlt. Ungenaue Pässe und Abstimmungsprobleme – so baut man einen DEL-Neuling auf. Goc (32.) hätte seinen Fehler wieder gutmachen können, doch er brachte die Scheibe nicht ins Netz. Auf der anderen Seite verhinderte ein "Luftloch" von Hooton die Gästeführung. Besser machte es Andreé Hult, der kurz vor dem Ende des zweiten Drittels mit einer schönen Einzelaktion die wichtige 2:1-Führung besorgte.