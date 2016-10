Eishockey Wild Wings: 5. Platz – aber keine Euphorie

Starke Offensive. 25 Tore haben die Wild Wings also bisher erzielt, nur München (28) und Mannheim (27) haben öfter gejubelt. Herausragend ist die Überzahl-Erfolgsquote von 26,67 Prozent. Die Offensive ist derzeit also auch ein Schlüssel für den Erfolg. "Wobei wir in der Defensive sicher noch Verbesserungspotenzial haben", denkt Rumrich an die 25 Gegentreffer.

Premieren. Jérôme Samson erzielte am Wochenende in Düsseldorf (2:3 nach Penaltyschießen) und gegen Straubing seine ersten beiden Treffer für die Wild Wings aus dem Spiel heraus. "Es geht darum, unsere zuletzt gezeigten Leistungen konstant auf das Eis zu bringen. Dann ist in dieser Saison vieles möglich", meint der Stürmer. Weiter absolvierte Steven Billich seine ersten beiden Saisoneinsätze. "Er muss aber physisch noch stärker werden", gibt Cortina dem 23-Jährigen keine Einsatzgarantie. Der Coach freut sich, dass Torwart Joey MacDonald (Meniskusverletzung) in dieser Woche wieder aufs Eis gehen will. Ob Stürmer Andreé Hult (Oberkörperverletzung) noch vor der Deutschland-Cup-Pause auflaufen kann, ist offen.