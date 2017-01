Eishockey Wild Wing gehen gegen Augsburg unter

"Der Tank war leer. Das war heute ein Energieproblem", ärgerte sich Coach Pat Cortina über den wohl schwächsten Saison-Heimauftritt der Wild Wings, bei denen Joey MacDonald, Sascha Goc, Stefano Giliati und Steven Billich fehlten. Torwart Dustin Strahlmeier schaute von der Bank aus zu, wie sich Marco Wölfl nach zwei guten Auftritten in seinem dritten Spiel in Folge schlug.

Zunächst sehr stark: Der "dritte" Torwart der Wild Wings bewahrte mit einer Glanzparade gegen Cundari (8.) sein Team vor einem Rückstand. Wenige Augenblicke zuvor hatte auf der anderen Seite Panther-Goalie Boutin gegen Marc El-Sayed die Oberhand behalten. Auch Jake Hansen (14.) scheiterte am Ex-Freiburger. Als die Schwenninger die Scheibe – wieder einmal – nicht aus der Gefahrenzone heraus bekommen hatten, machte es der Augsburger Hanowski (20.) besser. Während die Plüschtiere beim "Teddy-Bear-Toss" flogen, fand Cortina in der Kabine deutliche Worte: "Wir müssen besser in der eigenen Zone sein, mehr Zeit in der Panthers-Zone verbringen."

Doch diese blieben unerhört. Im Gegenteil: Augsburg spielte mit einfach schwachen Wild Wings im Mittelabschnitt Katz und Maus. Parkes (21.), Stieler (25.), Hanowski (30.) und Leblanc (34.) bestraften die groben Schnitzer der Schwenninger Defensive eiskalt. Der oft von seinen Mitspielern im Stich gelassene Wölfl hatte beim Spielstand von 0:5 Feierabend, Strahlmeier feierte sein Comeback. Und die Offensive? Auch diese verdiente sich am Sonntag nicht die Note "DEL-tauglich". Daran änderte auch eine Chance von El-Sayed (28.) nichts. "Wir haben Marco Wölfl teilweise alleingelassen", wusste Verteidiger Benedikt Brückner, dass mit solchen Leistungen die Pre-Play-offs so weit entfernt sind wie der Neckar vom Amazonas.