Eishockey Schwenninger Wild Wings rocken die DEL

Eine Frage der Mentalität

"Die Mentalität stimmt. Die Spieler arbeiten gut im Training, haben die richtige Einstellung", nennt Coach Pat Cortina die Hauptgründe, weshalb die Wild Wings bisher die höchste Eishockey-Liga Deutschlands rocken. Nicht nur finanzstarke und ambitionierte Teams wie Köln oder Ingolstadt schauen so derzeit in der Tabelle etwas neidisch in Richtung Schwenningen. "Wir freuen uns natürlich über den siebten Tabellenplatz und die 30 Punkte. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Eine Hauptrunde hat 52 Spieltage, nicht 21", weiß Spielführer Will Acton, dass eben erst am 4. März 2018 abgerechnet wird. "Wir haben noch nichts erreicht, müssen uns noch weiter verbessern", betont Cortina.

Die Pluspunkte