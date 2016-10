Eishockey Schwenninger Wild Wings punkten weiter

15 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung vergab El-Sayed einen Penalty. Im anschließenden notwendig gewordenen Penaltyschießen war Kurt Davis beim fünften Versuch für die DEG der entscheidende Mann.

Für die Wild Wings geht es am morgigen Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers weiter. Der Vorjahres-Viertelfinalist ist erfolgreich in die Saison gestartet (11 Punkte aus den ersten fünf Partien). Vor der Runde gab es im Kader von Coach Larry Mitchell einen überrschend großen Umbruch mit elf Abgängen. Unter den Neuzugängen ist der Ex-Schwenninger Torhüter Dimitri Pätzold. Bemerkenswert ist bislang, dass die Straubinger bei den Special-Teams (Über/Unterzahl) jeweils zweitbeste Mannschaft der Liga sind. Fehlen werden in Schwenningen Dylan Yeo, Colton Jobke und Sandro Schönberger. Die Wild Wings bieten morgen bei den Eintrittskarten einen speziellen "Studenten-Tag" an.

Düsseldorf – Wild Wings 3:2 n.P. (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Tore: 0:1 Samson (24:14), 1:1 Dimitriev (33:52/ 5:3), 2:1 Bowman (35:02/5:3), 2:2 Nowak (53:11/5:4)3:2 Davis. Strafen: DEG: 8. Wild Wings: 10. Schiedsrichter: Aumüller/Yazdi (Planegg/Neuss). Zuschauer: 5285 (darunter 50 Wild-Wings-Fans).