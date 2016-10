Eishockey Schwenninger Wild Wings gewinnen Derby

Aber was war dies wieder für ein Derby gewesen! Beide Teams fuhren leistungsmäßig drei Drittel lang Achterbahn. »Das Spiel war eigentlich wieder ein großes Geschenk an beide Fanlager. Da steckte so viel drin«, betonte auch Gästestürmer Christoph Ullmann.

Seine Teamkollegen und er machten in den ersten 20 Minuten den Eindruck, als wären sie mit den Gedanken noch im Bus. Die Wild Wings erspielten sich bis zur ersten Pause eine tolle 3:0-Führung.

Wil Acton (6.) besorgte nach starker Vorarbeit von Marcel Kurth das 1:0. Nur 24 Sekunden später tankte sich der junge Kai Herpich zum 2:0 durch und in Überzahl schaffte Andreé Hult (19.) sogar das 3:0. Nur ein Pfostenschuss von Mannheims David Wolf war offensiv in dieser Phase von den Gäste zu sehen gewesen. Schwenningens Trainer Pat Cortina lobte sein Team. »Im ersten Drittel haben wir sehr gut gespielt.«