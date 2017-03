Eishockey Sascha Goc: "Abschied fällt mir nicht leicht"

Dies müssen andere beurteilen. Ich denke, alle Beteiligten können sich auch in Zukunft in die Augen sehen. Ich blicke vor allem nach vorne.

Wie haben Sie die vergangenen Wochen als verletzter Spieler auf der Tribüne erlebt?

So eine Rolle liegt mir überhaupt nicht. Ich möchte viel lieber auf dem Eis als Spieler die Dinge beeinflussen. Fakt ist aber, dass wir nah an den Pre-Play-offs dran waren. Leider haben wir aber in zwei Schlüsselspielen nicht gewonnen.

Wie wird es für Sie in den kommenden Monaten weitergehen?

Ob ich meine Karriere fortsetzen kann, hängt ganz allein davon ab, wie schnell meine Hand heilt und wieder voll belastet werden kann. Vielleicht muss sie doch noch operiert werden. Ohne eine umfangreiche Sommervorbereitung werde ich nirgendwo mehr spielen, auch wenn bereits Anfragen da sind. Ich würde gerne noch weiterspielen, aber es muss auch Sinn machen. Müsste ich nun seit der Verletzung etwa ein Jahr pausieren, wäre eine Fortsetzung aufgrund meines Alters sicher nicht mehr möglich.

Werden Sie weiterhin mit den Wild Wings in Kontakt bleiben und weiterhin Spiele in der Helios-Arena besuchen?

Ich werde wohl zunächst die Dinge aus der Distanz beobachten. Ich bin noch mehr Spieler, als dass ich Zuschauer bin.

Sie sind mit dem DEL-Comeback der Wild Wings nach Schwenningen zurückgekommen, waren jetzt vier Jahre lang dabei. Wie fällt Ihre Gesamtbilanz aus?

Insgesamt habe ich geglaubt, dass wir uns – über die vier Jahre gesehen – schneller weiter entwickeln können. Doch dafür war die notwendige personelle Kontinuität nicht vorhanden. Wir hatten zu viele Wechsel auf der Trainerposition, bei den Spielern und natürlich auch bei den Spielsystemen. In dieser Saison sehe ich schon, dass wir einen Schritt weitergekommen sind. Wir sind gut in die Runde gestartet, hatten dann aber wieder zu viele Verletzte, um die Pre-Play-offs am Ende tatsächlich erstmals zu erreichen. Ich hatte nach dem ersten Viertel der Saison wirklich ein gutes Gefühl, dann aber kamen die Ausfälle. Die haben uns wieder von unserem Weg abgebracht.

Was muss sich bei den Wild Wings in den kommenden Jahren verändern, dass sich die Mannschaft weiterentwickeln kann?

Ich bleibe dabei, dass es ganz wichtig ist, über einen längeren Zeitraum hinweg, eingespielt zu sein. Also ist personelle Konstanz bei den Trainern und im Kader schon sehr wichtig. Man muss einen guten Plan haben und diesen auch nicht durch Rückschläge in Frage stellen. Und man muss sich jeden Tag verbessern wollen.

Was war in Ihrer bisherigen Karriere die schönste Station?

Da gibt es viele. Für mich war es großartig, als ich als Nachwuchsspieler erstmals bei den Wild Wings gespielt habe. Mein Wechsel nach Übersee war für meine persönliche Entwicklung sehr wichtig. In Mannheim konnte ich eine Saison lang mit meinem Bruder Marcel zusammenspielen, mit meinem anderen Bruder Niki wurde ich in Hannover Meister. Auch die Rückkehr nach Schwenningen bereue ich keine Minute. Der damalige Coach Stefan Mair hatte einen guten Plan, als wir wieder in der DEL starteten.