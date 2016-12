Eishockey Richtungsweisende Spiele für die Wild Wings

Sehr wichtige Phase. Acht Punkte beträgt der Rückstand des Schwenninger Teams auf den zehnten Platz. Die kommenden Tage sind richtungsweisend. In diesen drei Heimspielen könnten die Wild Wings mit möglichst vielen Punkten wieder näher an den Pre-Play-off-Bereich heranrücken – aber es besteht auch die Gefahr, bei einer mageren Zählerausbeute den Kontakt zu Rang zehn frühzeitig ganz zu verlieren. "Es ist eine besondere Situation für uns, aber wir müssen auch unsere Emotionen kontrollieren und clever sein", betont Wild-Wings-Coach Pat Cortina. Vor den ersten beiden Aufgaben dieser Serie zeigt er großen Respekt. "Bremerhaven und Augsburg zählen bisher in dieser Saison zu den großen positiven Überraschungen. Beide Mannschaften spielen wirklich ein sehr gutes Eishockey."

Für den erfolgreichen Weg des DEL-Neulings Bremerhaven (9./36) hat Pat Cortina auch eine Erklärung. "Ich habe es damals im ersten Jahr mit München in der DEL auch so erlebt. Die Erwartungshaltung ist niedrig, man kann jedes Spiel genießen. Ohne diesen großen Druck kann ein Team dann viel erreichen." Positive Bilanz. Die Schwenninger Bilanz in dieser Saison gegen Bremerhaven liest sich positiv. Im ersten Saisonheimspiel am 18. September gelang ein 3:2-Sieg nach Verlängerung – bei den Pinguins setzten die Neckarstädter am 11. November mit einem 5:1-Erfolg ein Ausrufezeichen.

Andreé Hult wieder dabei. Der Schwenninger Stürmer hat seine Magen-Darm-Grippe, die ihn zuletzt in Köln zum Zuschauen verdammte, überwunden und spielt heute wieder. "Wir haben zwar am Wochenende zwei schwere Aufgaben vor uns, aber ich sehe weiterhin unsere Chancen auf Platz zehn. Unser Team ist besser, als es der aktuelle Tabellenplatz aussagt." Der Schwede möchte seinen Vertrag verlängern, die Wild-Wings-Verantwortlichen haben jedoch noch nicht mit ihm gesprochen. "Mir gefällt es hier sehr gut. Natürlich bin ich von unserer bisherigen Saison enttäuscht, aber dies kann im nächsten Jahr schon wieder anders laufen. Ich sehe das von Saison zu Saison differenziert."