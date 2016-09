Eishockey Pat Cortina erwartet "mutige" Wild Wings

Natürlich. Aber dies ist kein Automatismus. Ich habe jedoch ein gutes Gefühl. Mich stimmt die Mentalität der Spieler einfach optimistisch.

Diese haben in acht Testspielen sechs Siege eingefahren, nur elf Gegentore kassiert.

Dies ist so, aber man muss sich auch die Qualität der Gegner ansehen. Ich finde es normal, dass man da "nur" elf Tore zulässt. Ich war nicht mit allen Auftritten in den Vorbereitungsspielen zufrieden. Gerade in der Defensivarbeit gibt es noch viele Details, die wir verbessern müssen. Auch das Powerplay-Spiel läuft noch nicht ganz rund. Das Überzahlspiel ist übrigens ein Schwerpunkt in dieser Woche im Training. Weiter geht es darum, dass wir uns im Spiel ohne Scheibe steigern. Wir müssen einfach noch auf dem Eis agieren, weniger reagieren. Aber es gab auch viele Dinge, die mir echt gut gefallen haben.

Zum Beispiel?

In Sachen Kampfgeist und Einstellung hat mich das Team wirklich überzeugt. So muss es sein. Auch die Struktur stimmt.

Sie loben also die gute Einstellung Ihrer Schützlinge. Was erwarten Sie außerdem noch?

Ich erwarte, dass wir als Team stark in der Defensivarbeit agieren. Dies ist die Grundlage für den Erfolg. Dazu gehört natürlich auch der schon angesprochene Kampfgeist, der unbedingte Wille. Zudem ist es mein Ziel, dass wir effektives Eishockey zeigen. Weiter will ich sehen, dass die Spieler einfach Freude an ihrem Job haben. Diese Freude soll sich natürlich auch auf unsere Fans übertragen.

Die Spieler und die Fans hoffen natürlich nach drei eher mageren DEL-Jahren auf den Einzug in die Pre-Play-offs.

Das ist natürlich richtig. Mein Ziel ist es, dass sich jeder Spieler am Ende der Saison verbessert hat – und dies auch von sich aus so sieht. Wenn wir dies schaffen, wird sich dies an den Ergebnissen ablesen lassen.

Apropos Ergebnisse. Darf denn ein Schwenninger Trainer nicht von Dingen wie den Play-offs oder sogar dem Titel träumen?

(lacht). Auch Leicester City hat im Vorfeld der vergangenen Runde in der englischen Fußball-Premier-League bestimmt nicht vom Titel geträumt, aber die Meisterschaft sensationell gefeiert. Im Ernst: Träume sind schön, aber wir leben in der Realität. Leicester City hat in der vergangenen Runde immer von Schritt zu Schritt gedacht. So sehe ich es auch.

Was wäre denn ein wichtiger Schritt, damit die Wild Wings zumindest einmal länger an den Pre-Play-offs schnuppern können?

Da habe ich schon vorher die passende Antwort darauf gegeben. Wenn es uns also gelingt, dass sich jeder Spieler verbessert, dann werden auch die Ergebnisse stimmen. Das sollte unser Anspruch sein. Natürlich spielen aber Faktoren wie Verletzungen und das Glück ebenfalls eine Rolle. Aber wie heißt es so schön – das Glück gehört den Mutigen. Ich erwarte also eine mutige Mannschaft.

Wird in dieser Sascha Goc weiter als Spielführer agieren?

Endgültig steht dies erst am Donnerstag fest. Aber Sascha war ja in allen Testspielen der Kapitän. Ich gehe also fest davon aus, dass er weiter unser Spielführer bleibt.

Wählen die Spieler den Kapitän?

Nein – der Trainerstab und die Sportliche Leitung bestimmt den Spielführer und die Assistenten.

Wer sind die größten Kontrahenten im Kampf um die Pre-Play-offs?

Ach – zu diesem Zeitpunkt kann man noch wenig sagen. Klar – nach der Papierform schon, aber entscheidend ist zum Glück nicht die Papierform, sondern das Geschehen auf dem Eis. Es gibt von den Namen her große und ganz große Teams. Jedoch gab es auch schon oft sehr große Mannschaften, die dann ihre Ziele nicht erreicht haben. Warten wir einfach mal ab, wie sich alles entwickelt. Wir wollen uns überhaupt nicht so an den Gegnern orientieren, sondern schauen vor allem auf uns. Und dies ist nicht überheblich gemeint. Aber man kann eben vor allem die eigene Leistung beeinflussen.

Herr Cortina, Sie haben drei Wünsche für die neue DEL-Runde frei.

(überlegt). Ich wünsche mir, dass im Umfeld und auf dem Eis Konstanz herrscht. Zudem sollte jeder Spieler eben heiß darauf sein, sich ständig zu verbessern. Weiter wäre es natürlich sehr wichtig, dass wir keine großen Verletzungsprobleme bekommen.

Stichwort Verletzungen. Wie geht es Torwart Joey MacDonald und Angreifer Markus Poukkula?

Joey wird am ersten DEL-Wochenende wohl nicht spielen können. Davon gehe ich derzeit aus. Bei Markus muss man noch abwarten, wie sich alles entwickelt. Ich hoffe aber, dass er vielleicht noch im September wieder aufs Eis kann.

Also ist es nicht angedacht, noch kurzfristig einen Ersatz für Poukkula zu verpflichten?

Natürlich halten wir immer die Augen und Ohren offen. Doch derzeit haben wir keinen Spieler, der uns wirklich sofort und langfristig weiterhelfen würde, auf dem Bildschirm.