Eishockey Noch 72 Tage bis zum Winter-Game in Sinsheim

Die Verantwortlichen der beiden baden-württembergischen DEL-Klubs zeigen sich mit dem Ist-Stand sehr zufrieden. Gestern trafen sich nicht nur die beiden Kapitäne – Sascha Goc und Marcus Kink – auf ein "Test-Bully" im Fußball-Wohnzimmer der TSG Hoffenheim. Daniel Hopp, der Geschäftsführer der Mannheimer Adler, präsentierte auch ein mit viel Liebe zum Detail zusammengestelltes Merchandising-Angebot speziell nur für dieses Winter-Game. Neben einem braunen Fanschal können die Fans in den kommenden Wochen Mützen, Handschuhe, ja sogar eine illustre Fell-Lederjacke erwerben.

Daniel Hopp berichtete ebenso von den Planungen. Nur wenige Stunden nach dem letzten Jahres-Heimspiel der TSG Hoffenheim am Mittwoch, 21. Dezember, wird eine Füssener Spezialfirma, die bereits bei einigen Winter-Games mitarbeitete, mit der Eisaufbereitung beginnen. Das große Motto dieses Events – "The good old Hockey Game" – wird gestalterisch in der Rhein-Neckar-Arena dann mit Leben ausgefüllt. Alles soll so aussehen, wie Eishockey in seinen Ursprüngen. Deshalb wird eine große Schilffläche neben einem alten Holzboot rund um die Eisfläche angelegt. Die Banden sind aus altem Holz. Rund um das Stadion gibt es ein großes Fan-Dorf mit rustikalen Hütten. Dazu gibt es ein großes Rahmenprogramm.

Die beiden Kapitäne der Winter-Game-Rivalen freuen sich schon jetzt riesig auf dieses ganz spezielle Spiel. "Von unserer Mannschaft hat noch keiner so etwas erlebt. Dieser Tag wird für jeden von uns etwas ganz Besonderes", betont Sascha Goc. "Vor so einer großen Kulisse spielt man ja nicht so häufig in seiner Karriere. Auch in unserer Mannschaft ist dieses Datum ein großes Thema" fügt Adler-Stürmer Marcus Kink hinzu.