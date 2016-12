Eishockey Meister für Wild Wings eine Nummer zu groß

Mit dem 39. Torschuss der "Roten Bullen" sorgte der längst wieder auf dem Eis stehende Jaffray (42.) für die frühe Vorentscheidung. Als der Hallen-DJ dann die Toy-Dolls-Hymne "Nellie the Elephant" über die Boxen schallen ließ, war klar, dass es für die Schwenninger nur noch um Schadensbegrenzung ging. Macek (46.) und Flaake (46.) hatten innerhalb von 19 Sekunden auf 5:0 erhöht. Dabei blieb es nach 60 Minuten, da München anschließend einige Gänge zurückschaltete. Dies sahen auch die rund 300 lautstarken Schwenninger Anhänger.

Die Wild Wings waren beim DEL-Spitzenreiter also absolut chancenlos, kassierten am Ende eine auch in der Höhe verdiente 0:5-Niederlage. Kaum Chancen, kein geordneter Spielaufbau und Lücken in der Defensive – so kann man bei einem spielfreudigen und aggressiven Meister einfach nichts ernten. So sah es auch der Schwenninger Verteidiger Benedikt Brückner: "Wir waren nicht bereit, haben nie ins Spiel gefunden."

München – Wild Wings 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Tore: 1:0 Seidenberg (2:27), 2:0 Macek (24.), 3:0 Jaffray (41:10), 4:0 Macek (45:24/5:4), 5:0 Flaake (45:43). Strafen: München 6 – Wild Wings 10 + 5 und Spieldauer Acton (Stockschlag mit Verletzungsfolge). Schiedsrichter: Oswald (Wörishofen), Schütz (Bad Aibling). Zuschauer: 5080.