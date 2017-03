Eishockey Wild Wings Future: Martin Novak hört auf

Die nahe Zukunft

Der Kader der U16 wird sich in der nächsten Saison – altersbedingt – verändern. Talente wie Alexander Komov, Markus Reinis, Andreas Schmidt, Marat Khaydarov, Daniel Neumann und Laurin Laule gehören dann dem Juniorenbereich an. Einige Spieler der jetzigen U14 werden nachrücken. Die Kaderplanung ist auch davon abhängig, ob der Deutsche Eishockey-Bund am 8. April bei seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt die neue Einteilung der Jahrgänge bereits für die kommende Saison – oder erst für 2018/19 – verabschieden wird. Jeweils um ein Jahr sollen die jetzigen Altersbereiche aufgestockt werden. So würde aus der bisherigen U19 eine U20, aus der U16 eine U17 werden. Uwe Schlenker, Nachwuchsvorsitzender der Wild Wings Future, würde die Veränderung eher für die übernächste Saison begrüßen. "Alles andere wäre zu kurzfristig."

Vorzeitiger Abschied

Martin Novak verlässt Ende April – vor allem aus privaten Gründen – vorzeitig die Wild Wings Future. "Ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben und gehe deshalb zu meinem Heimatklub HC Benatky nad Jizerou als Nachwuchsdirektor zurück", verrät er. Uwe Schlenker strebt eine externe Nachfolgelösung an. "Unser neuer Trainer wird hauptamtlich arbeiten und braucht den B-Schein."