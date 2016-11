Eishockey Krisenstimmung bei den Wild Wings

"Wir werden auf jeden Fall etwas in dieser Richtung gegenüber der Mannschaft tun, aber wir kommunizieren dies natürlich intern. Alle sind bei uns nun gefordert, dass wir wieder aus dieser enttäuschenden Situation herauskommen", betonte gestern Jürgen Rumrich. Wie diese Maßnahmen aussehen könnten? Ob etwa sogar auch ein Spieler auf die Tribüne geschickt wird? "Man wird es bis zu unserem Heimspiel am Freitag sehen", so Jürgen Rumrich. Seine persönliche Zukunft bei den Wild Wings (wir haben berichtet) stellt er momentan hinten an. Der Manager geht aber davon aus, dass bis Weihnachten Klarheit darüber herrscht, ob sein Vertrag verlängert wird – oder nicht. Verteidiger Jiri Hunkes (Fingerfraktur) wird am kommenden Wochenende noch ausfallen – hingegen wird Angreifer Istvan Bartalis im Team zurückerwartet. Unterdessen haben die Nürnberg Ice Tigers Stürmer Brandon Prust (32/539 Spiele in der NHL) verpflichtet. Bei Mannheim fällt Angreifer Ryan MacMurchy länger aus.