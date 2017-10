Eishockey Krimi endet mit Happy End für Wild Wings

Aufgrund ihres nur noch kleinen Kaders neigte sich der Kräfte-Akku der Schwenninger im letzten Drittel in Richtung "Reserve-Anzeige" – die Krefelder übernahmen die Regie. In der 54. Minute parierte der gute Strahlmeier einen Penalty von Trettenes. Und dann: 40 Sekunden vor dem Ende erobern die Wild Wings die Scheibe, und Kapitän Will Acton haut das Ding zum 5:4-Sieg in den Krefelder Kasten!

Für die Neckarstädter geht es am Sonntag (16.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Iserlohn weiter. Die in den vergangenen vier Jahren mit drei Play-off-Teilnahmen erfolgreichen Sauerländer starteten enttäuschend in die neue Saison und entließen Trainer Jari Pasanen. Für ihn kam der Kanadier Rob Daum, der zuletzt Linz coachte. Folge: Iserlohn feierte drei Siege in Folge: 5:2 gegen Mannheim, 4:3 nach Verlängerung gegen Straubing und am Donnerstag 2:1 nach Penaltyschießen gegen Bremerhaven.

Krefeld – Wild Wings 4:5 (2:4, 2:0, 0:1). Tore: 1:0 Caron (0:18), 1:1 Timonen (8:00), 1:2 Sacher (10:01), 1:3 Höfflin (11:10), 2:3 Pietta (13:03), 2:4 Giliati (14:14), 3:4 Kurt Davis (20:36), 4:4 (Kristiansen (33:39), 4:5 Acton (59:20). Strafen: Krefeld: 2 – Wild Wings: 0. Schiedsrichter: Piechaczek/Bauer (Ottobrunn/Bauer). Zuschauer: 3950.