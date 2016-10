Eishockey Höhenflug der Wild Wings gestoppt

3. Drittel: Sein erster Wunsch erfüllte sich – und Danner ließ den Worten selbst Taten folgen: 1:3 (45.). Die Wings Wings drückten in der Folge auf den Anschlusstreffer, den schließlich Samson (53.) mit einem Überzahlhammer besorgte. Alles war wieder offen, die Fans peitschten die Schwenninger nach vorne. Doch Jake Hansen (54.) und Daniel Schmölz (59.) verpassten die besten Möglichkeiten zum nun durchaus verdienten 3:3-Ausgleich. So nahm Iserlohn am Ende drei glückliche Punkte mit an den Seilersee.

Reaktionen: "Das dritte Drittel war gut. Das reicht aber nicht. Vielleicht hätten wir am Samstag auf dem Eis trainieren sollen", wird Coach Pat Cortina beim nächsten 14-Uhr-Spiel diese Vorgehensweise eventuell ändern. "Wir müssen über 60 Minuten unser Hockey spielen, nicht nur ein Drittel lang", ärgerte sich Stürmer Uli Maurer über die schwache Startphase. Roosters-Trainer Jari Pasanen war zufrieden: "Wir waren von Beginn an bereit. Am Ende war der Sieg aber glücklich. Ich glaube, dass wir die Wild Wings in den Play-offs sehen werden."

Wild Wings – Iserlohn 2:3 (0:1, 0:2, 2:0). Tore: 0:1 Rallo (7:47/4:5), 0:2 Rallo (21:38), 0:3 Dziurzynski (28:57), 1:3 Danner (44:41), 2:3 Samson (52:07/5:4). Strafen: Wild Wings 6 – Iserlohn 8. Torschüsse: Wild Wings 21 – Iserlohn 20. Schiedsrichter: Haupt (Kempten), Krawinkel (Moers). Zuschauer: 3309.