Eishockey Heimserie der Wild Wings reißt

Klar, dass Pat Cortina mit dem Ergebnis nicht zufrieden war: "Ab dem zweiten Drittel hat etwas die Intensität gefehlt. Da hatten wir zu viele Scheibenverluste", meinte der Schwenninger Coach. "Ich bin froh, dass wir dieses gute und schnelle Spiel gewonnen haben", freute sich dagegen Grizzlys-Bändiger Pavel Gross, der auf Dotzler, Foucault, Bina, Riefers und Höhenleitner verzichten musste, über den Dreier. Bei den Wild Wings fehlten weiter Sascha Goc, Jiri Hunkes und Stefano Giliati. Dazu kam Uli Maurer (Rückenprobleme).

4271 Fans sorgten für gute Stimmung in der Arena. Diese sahen ein temporeiches erstes Drittel, in dem Goalie Joey MacDonald zunächst eine Dreifachchance der Grizzlys entschärfte. Dann nutzte die viertbeste Powerplay-Mannschaft der Liga in Person von Andreé Hult die erste Überzahlmöglichkeit, der die Scheibe nach einem starken Spielzug in die kurze Ecke gehämmert hatte. "Das war mit Geduld gespielt", lobte Manager Jürgen Rumrich. In der Folge verdienten sich die aggressiven, zweikampfstarken und disziplinierten Schwenninger bis zur ersten Pause die 1:0-Führung, die Jake Hansen fast noch ausgebaut hätte.

Wolfsburg benötigte eine Einzelleistung durch Haskins (24.) und einen Alex Trivellato ohne Schläger, um zum 1:1 zu kommen. Auf der anderen Seite hatte Marcel Kurth (25.) die erneute Schwenninger Führung auf dem Schläger. Doch danach waren die spielerisch und läuferisch starken Grizzlys am Drücker. Lohn war das nach 40 Minuten nicht unverdiente 2:1. Ein Dehner-Schuss (32.) war MacDonald knapp hinter die Torlinie gerutscht. Dem Schwenninger Jérôme Samson (40.) fehlte dieses Scheibenglück. "Wolfsburg hat sehr viel Druck gemacht", bilanzierte der verletzte Kapitän Goc.