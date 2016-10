Eishockey Haie nehmen Punkte aus Schwenningen mit

Danner hatte bis dahin ein "gutes Spiel" seiner Mannschaft gesehen. "Bei meiner großen Chance in Unterzahl fehlte mir aber am Ende etwas die Kraft. Aber wir müssen einfach so weitermachen, dann werden die Dinger schon reingehen." Aber Danners Wunsch wurde nicht erfüllt. Sein Team brach im Schlussdrittel sogar ein. Uvira (48.), Jones (52.) und Gogulla (55.) schraubten den Endstand mit ihren Treffern auf 4:0 für die Kölner hoch.

Am Samstag wird die Schwenninger Mannschaft nach Berlin fliegen. Am Sonntag (14 Uhr) treten die Wild Wings bei den Eisbären Berlin an. Die erste Saisonpartie Ende September in der Helios-Arena endete mit einem 5:3-Sieg für die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp. Seitdem läuft es bei den Eisbären nicht rund. In diesem Monat gewannen sie von neun Partien nur drei, die Defensive erwies sich als anfällig und die Special Teams erfüllen beim Tabellensechsten überhaupt nicht das Soll. Bei den Eisbären werden morgen Marcel Noebels, Laurin Braun und Florian Busch fehlen.

Wild Wings – Köln 0:4 (0:1, 0:0, 0:2). Tore: 0:1 Gogulla (11:06/ 5:4), 0:2 Uvira (47:41), 0:3 Jones (51:15), 0:4 Gogulla (54:41/4:5). Strafen: Wild Wings:6 – Köln: 11 plus Spieldauer für Lalonde (16.). Schiedsrichter: Melia/Piechaczek (Neuss/Ottobrunn). Zuschauer: 4350 (darunter 50 Kölner Fans).