Eishockey Fire Wings zeigen endlich ihr Können

Das einzige Testspiel am vergangenen Montag in Schweinfurt verloren die ersatzgeschwächt angetretenen Fire Wings mit 3:11. Trotz aller negativen Vorzeichen in der vergangenen Vorbereitungszeit bleibt es bei der Saisonzielsetzung, im ersten Schritt auf jeden Fall wieder die Play-offs zu erreichen. "Ein Sieg gegen Ravensburg beim Start würde uns natürlich sehr guttun", zeigt es Kevin Apelt auf.

Es gibt aber auch einen Lichtblick. Eventuell kehrt im November Angreifer Zach Fridella zurück. Seine Leistungen waren in der vergangenen Saison hervorragend.

DNL Die Mannschaft von Trainer Wayne Hynes steht in der Gruppe C der Vorrunde auf dem letzten Tabellenplatz. Am Samstag (17 Uhr) und am Sonntag (11 Uhr) sind die Wild Wings Juniors jeweils daheim gegen den Tabellenvierten Landshut nur Außenseiter. Landshut zählt derzeit zu den besten Talentschmieden in Deutschland – auch Juniorennationalspieler haben die Niederbayern in ihren Reihen.

Wayne Hynes sieht den Ist-Stand seines Teams realistisch. "Wir konzentrieren uns bereits auf die Zwischenrunde, die in einem Monat beginnt. Diese letzten Spiele in der Vorrunde sind für uns die Vorbereitung darauf. Uns haben in Dresden einige wichtige Spieler gefehlt, aber dies ist keine Entschuldigung. Gegen Landshut sind wir Außenseiter, wollen uns aber natürlich gut präsentieren."

SCHÜLER BUNDESLIGA

Das Schwenninger Team um Trainer Martin Novak empfängt am Samstag (14 Uhr) den Tabellenachten Ravensburg. Am Ende des Monats ist die Vorrunde beendet – die ersten drei Teams dieser Gruppe ziehen dann in die Zwischenrunde ein und treffen dort auf drei Gegner aus der Nordgruppe. Die jungen Neckarstädter sind weiter Tabellenführer im Süden. "Wir wollen diese gute Platzierung im Hinblick auf die Zwischenrunde halten und in jedem Spiel weiter dazulernen", verdeutlicht der Coach.