Eishockey Fans kommen den Wild Wings ganz nahe

Und warum ist die Wahl diesmal auf das Le Prom gefallen? Das Mauritius sei seit vergangenem Jahr Wild Wings-Sponsor und die Zusammenarbeit laufe gut, so Heitzmann weiter. "Für uns ist das optimal hier, in der Fürstenberg Lounge sind wir zuletzt an die Kapazitätsgrenze gekommen."

Doch nicht nur das Mauritius, auch das Cinestar hatte für die Dauerkartenparty seine Unterstützung zugesagt. Ideal für das Organisationsteam, im voll besetzten Kinosaal 1 sowohl den Kader, als auch den neuen Imagefilm in seiner Langversion auf Großleinwand zu präsentieren.

Und es mag wohl dem ein oder anderen Fan ein Schauer über den Rücken fahren, wenn – mit passender musikalischer Untermalung – Sequenzen aus der Helios-Arena gezeigt werden und diese typische Eishockey-Atmosphäre von der Leinwand in den Saal überschwappt. Denn was einmal mehr im fast 20-minütigen Streifen rund um die Mannschaft, Betreuer und Fans deutlich wird: Bei den Wild Wings ist alles hausgemacht. Einen Vorgeschmack auf den neuen Trailer, der ab dem ersten Heimspiel am 18. September über den Videowürfel flimmern wird, bekommen die Fans zudem.

Weiter geht’s im Mauritius: Während Trainer, Manager und Gesellschafter mit den Fans plauschen, schlüpfen die Spieler in die Rolle des Kellners: "Klar, es ist ein Pflichttermin, aber er macht Spaß", erzählt Stürmer Simon Danner, während er den Fans das bestellte Bier an den Tisch serviert. Worüber die Fans mit den Wild Wings sprechen? "Das ist ganz unterschiedlich – sowohl über sportliche als auch über private Themen", meint Danner.

Davon angetan zeigt sich die Fantruppe um Britta Baier, Jenny und Manuel Dietrich sowie Susanne Knorr. "Es ist super, dass sich die Spieler heute Abend unter die Fans mischen", sagt Susanne Knorr. Das habe sie bereits bei den Sonderzügen so geschätzt. Seit vielen Jahren ist sie großer Eishockey-Anhänger, habe ihren Sohn mit damals anderthalb Jahren "mit der Wickeltasche auf den Schultern" mit ins Stadion genommen. "Jetzt ist er 16 Jahre alt", sagt sie und lacht.

Ihre 25-jährige Vereinszugehörigkeit kann derweil Britta Baier feiern. Die Tradition und das Familiäre sei es, warum sie den Wild Wings so lang die Treue halte. "Ich glaube, dass es in keinem anderen DEL-Verein solch eine Nähe zwischen Fans und Mannschaft gibt", sagt sie. "Hier ist nichts überzogen, sondern es bleibt alles normal", fügt Susanne Knorr hinzu.

So normal, dass der vierjährige Lyas rund zwei Stunden später inmitten der Eishockeyprofis hockt und mit hochroten Backen immer noch fleißig Autogramme sammelt.