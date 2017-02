Eishockey Wild Wings gewinnen nach starker Leistung

Diese Schwenninger Mannschaft gibt in dieser Saison einfach Rätsel auf. Nach ihrer schwachen Leistung am Dienstag in Berlin zeigte sie am Freitag kämpferisch wie spielerisch gegen die DEG wieder eine tadellose Leistung und gewann am Ende souverän.

Jede Menge Power steckte von Beginn an in diesem Duell. Die DEG agierte gleich mit einem offensiven Pressing im Drittel der Wild Wings – die Gastgeber fanden auf der anderen Seite mit viel Tempo gute Räume, um die Düsseldorfer ebenfalls unter großen Druck zu setzen. Die Folge daraus: Die beiden Torhüter Dustin Strahlmeier und Mathias Niederberger hatten viel Stress vor ihrem Kasten. Die Wild Wings hatten durch Jake Hansen (14./ in Unterzahl) und Will Acton (16.) die größten Möglichkeiten im ersten Abschnitt.

Die Neckarstädter waren im Mitteldrittel das etwas bessere Team, gingen in der 24. Minute mit 1:0 in Führung, als in Überzahl Daniel Schmölz einen tollen Schuss von Simon Gysbers noch abfälschte. Die Wild Wings wurden jedoch in den Folgeminuten noch stärker. Klasse bereitete Uli Maurer das 2:0 vor (30.). Er hatte sich die Scheibe an der Bande erkämpft und vorzüglich den Torschützen Andrée Hult bedient.