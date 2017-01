Egenhausen Zopflerbühne hängt Vorstellung dran

Für Senioren – und für solche, die bei der Premierenvorstellung kartenmäßig leer ausgingen – wird der Dreiakter am Sonntag, 15. Januar, ab 14 Uhr wiederholt. Weil in den vergangenen Jahren auch bei der Nachmittagsvorstellung die Silberdistelhalle aus allen Nähten platzte, hat sich die Zopflerbühne zu einer dritten Aufführung – dann in Eigenregie – am Samstag, 21. Januar, entschlossen. Die Bewirtung übernehmen an diesem Abend die Frauenturnerinnen. Karten können dafür bereits jetzt für acht Euro im Vorverkauf bei Markus Dingler (Telefon 0157/89 33 65 95) reserviert oder an der Abendkasse für neun Euro gekauft werden.

Geschrieben hat das Theaterstück Frank Ziegler. Für Aufregung im Hause Nudelbaum sorgt eine angekündigte Erbschaft, die aber an eine Bedingung geknüpft ist: Sie darf nur für wohltätige Zwecke verwendet werden. Schnelles Handeln ist also gefragt. Das traute Heim wird kurzerhand in eine Irrenanstalt umgewandelt. Erste Patientin soll das eigene Töchterchen sein. Die Erbtante schaut überraschend vorbei, um sich persönlich von der Wohltätigkeit zu überzeugen. In der vermeintlichen Anstalt geht es danach drunter und drüber