Egenhausen (kö). Bürgermeister Sven Holder gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt, dass sich in Egenhausen von Januar 2013 bis Oktober 2016 insgesamt 46 Verkehrsunfälle ereignet haben – davon 19 mit Personenschaden. Es gab zwei Tote, fünf Schwer- und 23 Leichtverletzte. Außerdem wiederholte der Rathauschef im Gemeinderat eine Aussage der Polizei, die bei der Verkehrsschau darauf hingewiesen habe, dass die generelle Rechts-vor-Links-Regelung in Egenhausen "rechtswidrig und gefährlich ist". Als Folge werde die Behörde diese Vorschrift noch einmal eingehend untersuchen. Gemeinderat Hans Kern kommentierte diese Aussage mit den Worten, dass es bei tatsächlich feststehender Rechtswidrigkeit keiner Untersuchung mehr bedürfe, sondern eine Änderung dieses Zustandes herbeigeführt werden müsse.