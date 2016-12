Egenhausen Verkauf nur an Einheimische

Egenhausen - Es bleibt dabei: Gemeindeeigene Bauplätze im Egenhauser Neubaugebiet "In den Gärten" werden auch im kommenden Jahr nur an Einheimische verkauft. Vor der Entscheidung rief Bürgermeister Sven Holder in der jüngsten Gemeinderatssitzung die bestehenden Vergaberichtlinien in Erinnerung. Demnach werden Grundstücke der Kommune nur an Personen abgegeben, die seit mindestens drei Jahren in Egenhausen wohnen und angemeldet sind.