Egenhausen Verfahren ruht zurzeit

Egenhausen. In der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung in Egenhausen erkundigte sich Zuhörer Günther Mast bei Bürgermeister Sven Holder, warum die Verhandlungen über die künftige Nutzung der früheren Möbelfabrik Wolf "nicht öffentlich besprochen werden". Bürgermeister Holder erklärte, der mögliche Grundstücksverkauf des gemeindeeigenen Areals sei ebenso nichtöffentlich zu behandeln "wie andere Grundstücksverkäufe in der Gemeinde auch". Über künftige Entwicklungen werde man zu gegebener Zeit informieren.