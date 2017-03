Egenhausen Valentin Thierer beweidet den Kapf

Philipp Beck, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbandes im Landkreis Calw, und seine Stellvertreterin Bianca Goetjes sicherten dem neuen Pächter die fachliche Unterstützung bei der Beweidung zu, ebenso Winfried Haug von der Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz beim Landratsamt Calw. Die Verwaltungsbehörde kümmert sich unter anderem um Weidegeld für die Haltung von Schafen und den Einsatz ehrenamtlicher Naturschutzwarte, denen ein bestimmter räumlicher Zuständigkeitsbereich übertragen wird. Einer von ihnen ist Karl-Heinz Gänßle. Für ihn "steht und fällt mit dem Schäfer" der Erhalt der Vielfalt an Pflanzen auf dem Kapf. An das 25-jährige Bestehen des Schutzgebietes will er mit einer Bildpräsentation am 1. Juli in der Silberdistelhalle Egenhausen und einer mehrstündigen Führung am 2. Juli erinnern.

Bürgermeister Sven Holder geht davon aus, dass die Schafbeweidung auf den gemeindeeigenen Flächen mit dem neuen Pächter "ebenso gut klappt wie mit seinem Vorgänger". Der Beweidungs-Vertrag läuft zunächst ein Jahr und verlängert sich bei Zufriedenheit auf beiden Seiten automatisch.