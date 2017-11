Egenhausen Senioren erfahren viel über Vorhaben

Egenhausen. Die bürgerliche und die evangelische Kirchengemeinde Egenhausen hatten zu einem Seniorennachmittag in die Silberdistelhalle eingeladen. Iris Beichel und Sarah Jane Stöhr führten durch das Programm. Der Frauenchor besang unter Leitung von Bettina Zens "Die Lena", zog Hausschürzen an, schwang Eimer und Besen, fragte "Was wären die Männer ohne uns" und stellte fest: "Wunder gibt es immer wieder".

Für Bürgermeister Sven Holder hat der Seniorennachmittag "einen festen Platz im Jahreskalender". Die Gemeinde kümmere sich nicht nur um junge Familien, sondern auch um die ältere Bevölkerung. Deren Vorschläge, Ideen und auch konstruktive Kritik seien für die Meinungsbildung bei kommunalen Vorhaben wichtig.

Einige aktuelle Maßnahmen zählte Holder auf: Rechtzeitig vor dem Wintereinbruch erhält der Bauhof ein Kommunalfahrzeug, bei der Silberdistelhalle werden der Eingang und das Foyer umgestaltet, der WC-Bereich, die Umkleideräume und Duschen modernisiert. Beim Radweg zwischen Egenhausen und Bösingen müssten noch abschließende Gespräche mit Privateigentümern entlang der Trasse geführt werden. Auf dem Kapf will die Gemeinde eine Rundwanderung anbieten mit einer Aussichtsplattform neben der Grillstelle. Der Antrag zur Aufnahme ins Landessanierungsprogramm sei gestellt. Man brauche Zuschüsse, um beispielsweise leer stehende Häuser einer neuen Nutzung zuführen zu können.