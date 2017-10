Egenhausen Schulungsangebot für Vereine

Egenhausen. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) bietet der Württembergische Fußballverband (wfv) seit Mai 2009 ein bewährtes Kurzschulungsmodul für angehende und langjährige Fußball-Trainer sowie für Vereinsmitarbeiter als auch fußballbegeisterte Eltern an. Die beiden DFB-Mobile – Fahrzeuge, die dem wfv vom DFB zur Verfügung gestellt werden – touren dabei durch das ganze Verbandsgebiet und besuchen alle interessierten Fußballvereine. Station auf dem Sportplatz in Egenhausen ist am Donnerstag, 12. Oktober, ab 17.30 Uhr. Es geht um das Modul: F/E-Jugend (Feld), die DFB-Mobil-Teamer sind Carsten Gaiser und Jörg Wieland.