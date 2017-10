Egenhausen Schulleiterstelle wird ausgeschrieben

Egenhausen. Zu Beginn der Sitzung wurde das Engagement der ausgeschiedenen Elternvertreter Aline Renpening, Daniel Sailer und Eckhart Schlünder vom Elternbeiratsvorsitzenden Michael Frasch und Schulleiter Dirk Seifert gelobt. Alle drei kandidierten aus persönlichen Gründen nicht mehr, waren aber drei, beziehungsweise zwei Jahre "mit vollem Herzen für die Schule im Einsatz". Dafür erhielten sie ein kleines Präsent.

Schulleiter Dirk Seifert berichtete anschließend über die derzeitige Schulsituation und die Unterrichts- und Lehrerversorgung. In allen Bereichen könne man in Egenhausen nach sehr zähen Personalverhandlungen in den Sommerferien sehr zufrieden sein.

Theaterbesuch und Brückentag im Gespräch