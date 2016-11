Egenhausen Rechtsfreier Raum wird Naturparadies

"Die Pflanzenvielfalt auf dem Kapf ist fantastisch", schwärmte Bürgermeister Sven Holder beim Pressegespräch, an dem der Fachberater für Wespen und Hornisse, Heckengäu-Naturführer, Fachberater für Fledermäuse, Schwarzwald-Guide und Fachwart für Obst und Garten Karlheinz Gänssle teilnahm. Er betreut das Naturschutzgebiet seit 1992 und hat in diesem Jahr bei 34 Führungen mehr als 800 Teilnehmer willkommen geheißen.

An Sonn- und Feiertagen "finden auf dem Kapf bei schönem Wetter wahre Völkerwanderungen statt", weiß Gänssle zu berichten. Er achtet bei Kontrollgängen streng darauf, dass niemand den asphaltierten Weg verlässt und dabei aus Versehen oder Gedankenlosigkeit auf wild wachsende Pflanzen tritt. Auf dem Kapf wachsen allein 15 Arten von Orchideen, 500 Golddisteln und noch mehr Silberdisteln.

Bevor die Naturschutzverordnung im Dezember 1991 in Kraft trat, "war das hier ein rechtsfreier Raum", denkt Gänssle mit Grauen an die Zeit davor zurück. Überall sei man auf wilde Grillstellen gestoßen, auf Spaziergänger, die quer durch das Gelände liefen, auf Reiter, Motocross-Fahrer und Panzer, die bei Manövern der Bundeswehr das Gelände plattwalzten. Dass es so nicht weitergehen konnte, habe der damalige Forstdirektor Armin Ott aus Altensteig erkannt und sich mit anderen für den Schutz der Wacholderheide eingesetzt. Eine Naturschutzverordnung wurde erlassen, die im Dezember 1991 in Kraft trat.