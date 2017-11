Egenhausen Räte stellen Messergebnisse in Frage

Egenhausen. Dass der Schwerlastverkehr in Egenhausen mit einem Anteil von 4,5 Prozent sehr gering sei und deshalb eine Umleitung nicht in Betracht komme, wurde von Ergül Köhler infrage gestellt. Die Gemeinderätin würde interessieren, wann die Messung der Verkehrsbehörde durchgeführt worden sei: "Zu Stoßzeiten, innerhalb von 24 Stunden oder in einer Ferienwoche?" Täglich könne sie beobachten, dass Schüler und Fußgänger auf den Gehwegen ausweichen müssten, weil zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr nicht aneinander vorbeikämen.

Das liegt für Bürgemeister Sven Holder auch daran, dass an einigen Stellen der Ortsdurchfahrt die vorgeschriebene Fahrbahnbreite von sechs Metern unterschritten werde. Man hätte sich beim Ausbau eben nicht für abgesenkte Bordsteine entscheiden müssen, heißt es in der Stellungnahme aus Calw. Anstatt zu fordern, den überörtlichen Schwerlastverkehr auf der Umleitungsstrecke abzuwickeln, sollte man lieber bauliche Varianten in Erwägung ziehen, zum Beispiel Blumenkübel oder Poller aufstellen. Außerdem würden Verkehrsschilder darauf hinweisen, dass im Ortskern eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern für alle Fahrzeuge vorgeschrieben sei.

Die Aussagen stießen im Gemeinderat auf Kritik. Für Helmut Hauser sind nicht die Niederbordsteine das Problem, sondern der Schwerlastverkehr an sich. Der habe nachweislich stark zugenommen mit allen daraus resultierenden Konsequenzen. Die Gemeindeverwaltung solle nicht locker lassen, den überörtlichen Schwerlastverkehr "aus Egenhausen rauszuhalten". Hans Kern war der gleichen Meinung.