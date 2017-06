Pfarrerin Dorothea Jung segnete in der Altensteigdorfer Remigiuskirche Johanna Haizmann, Simon Lutz, Peter Rentschler und Tim Hause ein. Die Seelsorgerin gab den Konfirmanden ein anschauliches Bild mit auf den Weg: So wie der Sehschwache fürs Unterwegssein eine Brille braucht, so brauche ein Christ die "Sehhilfe Gottes", um ans Ziel zu kommen. Foto: Kirchengemeinde