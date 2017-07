Zum ersten Mal fand in Egenhausen die Leistungsschau "Hub Open" statt. Dabei präsentierten sich 24 ortsansässige Firmen mehr als 2000 Besuchern. Weil für Genehmigungen, Plakate, Flyer und Werbeanzeigen Kosten anfallen, erklärte sich jeder Aussteller bereit, einen finanziellen Beitrag zu leisten. 2000 Euro sind übrig geblieben. Das Geld wurde bei einer Zusammenkunft an den Kindergarten Egenhausen (250 Euro), die Grundschule Egenhausen (250 Euro), das Deutsche Rote Kreuz (500 Euro) und an die Feuerwehr Egenhausen verteilt. Foto: Köncke