Egenhausen Neues Sportheim ist endlich fertig

Am Samstag, 29. Oktober, besteht ab 14 Uhr Gelegenheit, das Gebäude zu besichtigen. Der Architekt und einige Handwerker halten sich für Rückfragen bereit. Von Vereinsmitgliedern wurde in den vergangenen Tagen neben dem Sportplatz ein großes Festzelt mit Holzboden aufgestellt, das an beiden Tagen beheizt wird "so dass niemand frieren muss", versichert Vereinsvorsitzender Benjamin Finis. Dort kann man am Samstagnachmittag bereits Kaffee und Kuchen genießen und ab 18 Uhr das Abendessen einnehmen. Außerdem wird im Zelt ein Pilswagen stehen und später ist die Bar geöffnet.

Beim Festakt ab 19 Uhr werden Bürgermeister Sven Holder, Sportkreis-Präsident Volker Schuler, Architekt Friedrich Großmann, Landtagsabgeordneter Thomas Blenke und Roland Ungericht vom Württembergischen Fußballverband sprechen. Umrahmt wird die Einweihungsfeier vom Egenhauser Frauen- und Kirchenchor.

Benjamin Finis erinnert in seinem bebilderten Rückblick an Planungsphasen, das verheerende Großfeuer vom 20. Februar 2015 und Etappen des Wiederaufbaus. Außerdem ehrt er an diesem Abend 25 besonders fleißige Bauhelfer, allen voran Achim Gauß mit 800 freiwillig geleisteten Arbeitsstunden. Ab 22 Uhr fährt DJ Josh Kochhann vom Radiosender SWR3 die Regler seiner riesigen Anlage hoch und legt erste Scheiben auf den Teller. Bis drei Uhr morgens darf gefeiert werden. Eine professionelle Security sorgt dafür, dass es bis zum Schluss friedlich bleibt.