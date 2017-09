Egenhausen Lehrer-Engpass an Grundschule ist beseitigt

Die Lehrerversorgung gestaltete sich nach dem Weggang von Manuela Wurster und von Tasja Haug "schwieriger als erwartet" musste Rektor Dirk Seifert erkennen. Bei der Lehrerversorgung sei Egenhausen in der ersten Runde nicht berücksichtigt worden, und auf die Stellenausschreibung kurz vor den Sommerferien "ist nur eine Bewerbung eingegangen". Wenige Tage nach dem Vorstellungsgespräch habe die Lehrerin auch noch abgesagt, weil ihr der Weg von Gaggenau doch zu weit sei. Dann stellte sich bei Seifert eine Gymnasiallehrerin mit den studierten Fächern Spanisch und Französisch vor – "auch das hat nicht geklappt".

Auf eine erneute Stellenausschreibung meldete sich Ana Braun aus Haiterbach – für einen Jahresvertrag. Nach zähen Verhandlungen mit der Schulverwaltung in Karlsruhe sei es gelungen, sie zu verpflichten. Inzwischen ist nach Auskunft des Schulleiters der Engpass beseitigt. Man könne jetzt sogar Zusatzunterricht und Förderstunden anbieten. Ana Braun unterrichtet insgesamt 15 Stunden (Deutsch und Mathematik in der ersten Klasse und Englisch in der vierten).

Jutta Maurach war Schulleiterin in Mötzingen und anschließend sechs Jahre am Landesinstitut für Schulentwicklung tätig. Kurz vor den Sommerferien wurde ihr mitgeteilt, dass ihr Arbeitsbereich gestrichen werde und sie sich eine Schule suchen solle. Maurach entschied sich für Egenhausen. Sie unterrichtet in den Klassen 1/2.