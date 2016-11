Egenhausen Konzert vereint Orgel und Bläser

Der Organist Severin Zöhrer studierte Kirchenmusik an der Musikhochschule Mainz und an der Stuttgarter Musikhochschule. 2013 schloss er den Masterstudiengang Kirchenmusik A ab und setzte anschließend seine Ausbildung im Aufbaustudium Orgel fort. Er besuchte Meisterkurse bei Jacques van Oortmerssen und Luigi Ferdinando Tagliavini. 2012 ging er als erster Preisträger aus dem Eberhard-Friedrich-Walcker-Orgelwettbewerb in Schramberg hervor. Neben seinem Wirken als Konzert-Organist, Kammermusiker und Chorleiter ist Severin Zöhrer seit 2013 als Bezirkskantor in Eberbach tätig. Er wird an der Rohlf-Orgel der Altensteiger Stadtkirche Werke von Bach, Mendelssohn und Boëly zum Klingen bringen.

Das Blechbläserquintett "Open Brass" mit Klaus Ganter, Tobias Steeb (Trompete), Christoph Mild-Ruf (Horn), Moritz von Woellwarth (Posaune) und Klaus Hermann (Bassposaune) spielt Blechblasmusik aus sechs Jahrhunderten. Die professionellen Musiker sind an den Musikschulen Altensteig und Nagold als Lehrer tätig. Neben ihren solistischen Engagements treffen sie sich regelmäßig, um ihre Leidenschaft im Ensemblespiel zu perfektionieren und Musik aus allen Epochen zu studieren. Ihr heller, dichter Gesamtklang und das einfühlsame Zusammenspiel unterstreichen ihren Anspruch, jedes Stück lebendig und neu erklingen zu lassen.

Ihre Proben finden in den Räumen des Notenvertriebs von Martin Schmid in Nagold statt, der ihnen großzügig einen unermesslichen Fundus an Noten aus allen Epochen zur Verfügung stellt. Außerdem spielen sie auch Arrangements und Kompositionen aus der Feder des Posaunisten Moritz von Woellwarth.