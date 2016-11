Egenhausen Im neu gewählten Elternbeirat herrscht ein hoher Männeranteil

Neben den beiden Elternvertretern einer jeden Klasse wurde mit Michael Frasch noch eine weitere Person mit aufgenommen. Er war bisher schon in dem Gremium und fungiert nun als Vertreter der Vorschule.

Schulleiter Dirk Seifert berichtete über die derzeitige Schulsituation und die Unterrichts- und Lehrerversorgung. In allen Bereichen könne man in Egenhausen sehr zufrieden sein. Dann ging es um die anstehende Weihnachtszeit: Eine Theateraufführung des Galli-Theaters aus Berneck mit einem Weihnachtsmärchen wurde ebenso besprochen wie die Eckdaten der anstehenden Weihnachtsfeier am Donnerstag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Silberdistelhalle.

Neun Jahre lang leitete sie die Geschicke