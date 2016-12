Egenhausen Holder regt Klausurtagung an

Geplant sind unter anderem die Sanierung der Silberdistelhalle (Fassade, Foyer, Toiletten) mit Kosten von rund 300 000 Euro, die Radwegverbindung von Egenhausen nach Bösingen, die Instandsetzung von Wasserleitungen und Kanälen, Straßenbaumaßnahmen im Bernecker Weg, die Neugestaltung der Einfahrt zum FCE-Sportheim und die Zustandsverbesserung von zwei Feldwegen.

Nach der Vorstellung des Entwurfs gingen die Räte die wichtigsten Positionen durch. Einig war sich das Gremium, die von der Feuerwehr Egenhausen beantragte Anschaffung einer Wärmebildkamera abzulehnen. Der Kauf sei unnötig, weil bei großen Einsätzen in der Regel die Feuerwehr Altensteig vor Ort sei, "und die hat eine solche Kamera". Bürgermeister Sven Holder: "Die Kosten für die Anschaffung stehen nicht im Verhältnis zu den Kosten für die Überlandhilfe."

Im Gemeinderat wurde der Wunsch laut, die Ausgaben für kommende Sanierungsmaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Wasserleitungen detaillierter darzustellen. Bis jetzt sind im Investitionsetat nur Pauschalsätze angegeben. Außerdem hätte man gerne erläuternde Aussagen über wichtige Einnahme- und Ausgabeposten erhalten. Bürgermeister Holder regte deshalb in der Sitzung eine Klausurtagung an. Dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2017 stimmte das Gremium vom Grundsatz her zu.